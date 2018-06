Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 giugno 2018 9.55 04 giugno 2018 - 09:55

La procura federale sta indagando sulle attività di Ruag: il sospetto è che il gruppo, attraverso la sua divisione Ruag Aviation, abbia fatturato prezzi troppo elevati alla Confederazione per la manutenzione di velivoli militari. L'azienda respinge le accuse.

Le indagini sono scattate dopo una denuncia presentata nel novembre 2016 dal Controllo federale delle finanze (CDF), ha indicato all'Awp il ministero pubblico della Confederazione (MPC) confermando una notizia pubblicata oggi dal Tages-Anzeiger. I funzionari precisano peraltro che l'inchiesta è rivolta contro ignoti e non contro la Ruag.

Per i lavori in questione, che concernono aerei da combattimento, elicotteri, velivoli a elica e sistema di difesa aerea, Ruag Aviation riceve 200 milioni di franchi all'anno. Nel contratto con il Dipartimento federale della difesa è stabilito che la società controllata dalla Confederazione, specializzato negli armamenti e nell'aerospazio, possa garantirsi un margine massimo dell'8%.

Il sospetto è che il gruppo abbia guadagnato assai di più, sovvenzionando in pratica altri comparti di attività. Il CDF ha cominciato a interessarsi del tema nel 2016, ma non è riuscito a concludere le sue indagini perché - stando al quotidiano zurighese - Ruag non ha messo a disposizione i dati necessari.

Un portavoce di Ruag respinge gli addebiti: la società - ha spiegato al Tages-Anzeiger - non prende posizione su singoli mandati o sui margini, ma ha sempre rispettato i suoi obblighi contrattuali nei confronti della Confederazione.

Neuer Inhalt Horizontal Line