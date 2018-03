Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 giugno 2014 16.20 30 giugno 2014 - 16:20

Il tribunale penale internazionale per il Ruanda (Tpir) ha confermato in appello la condanna a 30 anni di prigione per l'ex capo dell'esercito ruandese, il generale Augustin Bizimungu, per il suo coinvolgimento nel genocidio avvenuto nel 1994.

"La sentenza è stata confermata all'unanimità" ha dichiarato il giudice Theodor Meron di fronte a Bizimungu. La pena era stata inflitta in una sentenza nel maggio del 2011, ma l'ex capo dell'esercito aveva fatto ricorso in appello.

Neuer Inhalt Horizontal Line