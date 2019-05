La polizia di Mosca ha arrestato Veronika Nikulshina, membro delle Pussy Riot. Secondo Pyotr Verzilov, giornalista e membro del gruppo, agenti di polizia sono arrivati a casa di amici dell'attivista, dove si trovava anche Nikulshina.

Gli agenti hanno spiegato che era necessario interrogarla perché "un gruppo di giovani" aveva "danneggiato una certa proprietà del governo". Sia Nikulshina che i suoi amici sono stati presi in custodia.

Nikulshina ha partecipato in precedenza alla protesta "The Police Enter the Game" delle Pussy Riot, ovvero l'invasione di campo durante l'ultima partita della Coppa del Mondo 2018. Nikulshina è stata arrestata anche il 16 aprile prima della cerimonia di un premio dove era tra le candidate. Lo riporta il quotidiano on line Meduza.

