Atterraggio di emergenza per un Airbus A321 della compagnia Ural Airlines. L'atterraggio, secondo quanto riferisce l'agenzia russa Tass, è avvenuto in un campo di grano nelle vicinanze dell'aeroporto Zhukovsky vicino a Mosca.

23 persone, inclusi 5 bambini, feriti, sono state portate in ospedale e in seguito dimesse. L'aereo era in volo tra Mosca e Simferopol.

Secondo i dati preliminari della Federal Air Transport Agency, a bordo dell'aeromobile erano presenti 226 passeggeri e sette membri dell'equipaggio. Dopo essere decollato, l'aereo si è scontrato con uno stormo di gabbiani. L'impatto ha provocato un malfunzionamento dei motori che ha costretto il pilota all'atterraggio di emergenza.

Neuer Inhalt Horizontal Line