Leonid Volkov è stato arrestato ieri a Mosca non appena uscito dal carcere, dove aveva trascorso 20 giorni per aver organizzato lo scorso 9 settembre una manifestazione non autorizzata nella capitale russa contro l'innalzamento dell'età pensionabile.

Volkov, braccio destro dell'oppositore Aleksey Navalny, è stato immediatamente condannato ad altri 15 giorni dietro le sbarre, questa volta per la protesta svoltasi a San Pietroburgo nello stesso giorno e per lo stesso motivo.

