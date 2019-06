L'indagine penale ai danni del giornalista di Meduza, Ivan Golunov, è stata chiusa. Lo ha detto il ministro dell'Interno russo, Vladimir Kolokoltsev, sottolineando che la ragione è la mancanza di prove del reato. Lo riporta Ria Novosti.

"A seguito di test biologici, forensi, genetici e di impronte digitali, è stata presa la decisione di chiudere il procedimento penale contro il giornalista Ivan Golunov per mancanza di prove del suo coinvolgimento nel crimine in questione", ha detto Kolokoltsev precisando che Golunov sarà liberato dagli arresti domiciliari "in giornata".

Il giornalista investigativo era accusato di tentato spaccio di stupefacenti. L'arresto, avvenuto venerdì scorso, ha suscitato scalpore. Golunov, famoso per le sue inchieste sulla corruzione, ha ricevuto la solidarietà di decine di colleghi.

Gli agenti di polizia che hanno arrestato Golunov sono stati sospesi dal servizio fino a che l'indagine interna non verrà completata, ha aggiunto Kolokoltsev, precisando che i documenti dell'indagine sono stati inviati al Comitato Investigativo.

