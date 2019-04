Gli arresti domiciliari imposti ad Aleksej Navalny nel 2014, e le limitazioni in particolare sulla sua possibilità di comunicare, erano ingiustificati, non proporzionali e utilizzati per limitare le sue attività pubbliche.

L'ha stabilito la Corte di Strasburgo, che ha nuovamente condannato Mosca per il trattamento riservato all'oppositore politico a cui ha accordato un risarcimento di 20 mila euro per danni morali.

Nella sentenza i giudici della Corte europea dei diritti umani affermano che gli arresti domiciliari non erano giustificati visto che non c'era alcun rischio di fuga di Navalny in modo da sottrarsi all'inchiesta in corso per frode fiscale e riciclaggio.

Inoltre, la Corte ritiene quella degli arresti domiciliari una misura sproporzionata rispetto alle accuse formulate contro Navalny. Infine a Strasburgo affermano che la Russia ha violato il diritto alla libertà d'espressione dell'oppositore politico imponendogli, durante i domiciliari, di non comunicare con altri se non i membri più stretti della sua famiglia e il suo avvocato.

