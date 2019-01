La corruzione sarà tollerata in Russia in "casi eccezionali"

Il ministero della Giustizia russo ha presentato un disegno di legge in cui si chiede di non perseguire i funzionari pubblici implicati in atti di corruzione in "circostanze eccezionali". La bozza segue al piano anti-corruzione presentato dal presidente Vladimir Putin

Lo riporta il quotidiano Vedomosti.

La mossa è curiosa dato che la Russia è tra i paesi più corrotti al mondo, secondo l'indice di Transparency International è al 138esimo posto su 180 nazioni recensite.

Gli emendamenti elaborati dal ministero puntano a esonerare i funzionari dalla responsabilità legale quando la corruzione è "inevitabile".

"In determinate circostanze, l'osservanza di restrizioni e divieti, per prevenire o risolvere conflitti di interesse, è impossibile per ragioni oggettive", recita il progetto di legge.

Il ministero della Giustizia fornirà esempi delle "circostanze eccezionali" che consentirebbero ai funzionari di evitare noie solo dopo che le discussioni pubbliche sulla proposta si concluderanno, l'8 febbraio prossimo.

