La Duma ha approvato in terza e ultima lettura il disegno di legge che vieta la diffusione di fake news su internet.

La norma prevede il divieto di pubblicazione sui "media online" e nelle reti "d'informazione e telecomunicazione" di "notizie non verificate presentate come fatti" e dà il potere alle autorità - tramite l'autorità per le telecomunicazioni - di bloccare le testate che non "rimuovono immediatamente" i contenuti giudicati come fake news. Lo riporta Interfax.

