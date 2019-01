La escort bielorussa che l'anno scorso sosteneva di avere registrazioni audio dell'oligarca Oleg Deripaska che provavano le interferenze della Russia nelle presidenziali Usa del 2016, ha annunciato in tribunale a Mosca che non dirà più nulla sulla vicenda.

Nonché che ha chiesto scusa a Deripaska. "Non lo comprometterò più", ha detto ai giornalisti riferendosi al tycoon dell'alluminio considerato vicino a Putin.

La ragazza, Anastasia Vashukevich, meglio nota come Nastya Rybka ("Pesciolina") è stata arrestata giovedì all'aeroporto Sheremetyevo di Mosca per induzione alla prostituzione. Era stata appena estradata dalla Thailandia con altre sei persone dopo quasi un anno di reclusione per un "seminario sessuale". Secondo l'agenzia Interfax, la corte ha rinviato la decisione sull'arresto a martedì prossimo.

Neuer Inhalt Horizontal Line