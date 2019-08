Lyubov Sobol, fedelissima di Alexei Navalny e candidata non ammessa alle elezioni comunali di Mosca, è stata fermata dalla polizia prima della manifestazione (autorizzata) di oggi in Corso Sakharov.

Sobol, già fermata sabato scorso in occasione di un'altra manifestazione, ha pubblicato un video su Twitter in cui ha mostrato gli agenti entrare nel suo ufficio. Il fermo è stato poi confermato dal capo dell'organizzazione per i diritti umani Agora, Pavel Chikov. L'avvocato dell'organizzazione fornisce infatti consulenza legale a Sobol.

Gli organizzatori del raduno di Mosca a sostegno dei candidati esclusi dalle comunali avrebbero contattato il dipartimento di polizia denunciando "imminenti provocazioni" alla manifestazione "da parte di Sobol e altri partecipanti", riferisce la Tass, citando il servizio stampa della polizia di Mosca. Ma al momento la notizia non trova riscontro su altri media indipendenti.

Circa 7'000 persone si sono radunate per la manifestazione dell'opposizione in Corso Sakharov, secondo quanto riporta la polizia citata da Interfax. Il ministero dell'interno parla invece di 15'000 persone, dati riferiti alle 15.00 ora locale (le 14.00 in Svizzera). L'organizzazione 'White Counter' sostiene dal canto suo che alle 14.40 i partecipanti erano "oltre 28'000".

Secondo il ministero i partecipanti avrebbero iniziato "a defluire" ma vari media indipendenti, come Meduza e Dohzd, sostengono il contrario, ovvero che la gente continui ad arrivare. Secondo l'ufficio del sindaco di Mosca, il raduno ha luogo dalle 14:00 alle 16:00 e, stando alla richiesta presentata dagli organizzatori, ci si aspetta che vi partecipino fino a 100'000 persone.

