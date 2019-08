Gli agenti di polizia hanno fermato Lyubov Sobol, fedelissima di Alexei Navalny e madrina delle proteste previste per oggi a Mosca, mentre si stata recando, in taxi, verso i boulevard della capitale, dove si dovrebbero tenere i cortei non autorizzati.

"Perché avete i caschi, avete paura di una ragazza al 20esimo giorni di sciopero della fame?", ha chiesto Sobol ai poliziotti. Gli agenti l'hanno quindi caricata a forza, facendola scendere dal taxi, su una camionetta della polizia.

Sobol, prima di essere portata via, ha chiesto le tessere identificative degli agenti e ha letto i loro nomi ad alta voce davanti ai giornalisti che hanno documentato il fermo. Poi ha chiesto la ragione del fermo e le è stato risposto da uno degli agenti "20.2", ovvero l'articolo del codice russo che vieta le manifestazioni non autorizzate.

Tutte le attività commerciali che danno sui boulevard di Mosca oggi sono chiuse, probabilmente su richiesta delle autorità. Gli agenti in tenuta antisommossa presidiano i punti chiave dei boulevard. Al momento non si hanno notizia di altri fermi.

Neuer Inhalt Horizontal Line