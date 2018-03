Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 febbraio 2018 16.00 25 febbraio 2018 - 16:00

Russia: fiori in memoria di Nemtsov su ponte dove fu ucciso.

Sono circa 7600 le persone che hanno sfilato per il centro di Mosca, sfidando il termometro che indica 15 gradi sotto lo zero, per ricordare l'oppositore Boris Nemtsov, ucciso tre anni fa a due passi dal Cremlino.

Lo riferisce l'ong "Contatore bianco", specializzata nelle stime dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche. Secondo la polizia, i dimostranti erano invece 4500.

Dopo il corteo, molte persone si sono recate sul ponte vicino alla piazza Rossa dove fu ammazzato Nemtsov per lasciare dei fiori in ricordo del politico. L'opposizione vorrebbe che il ponte fosse dedicato a Nemtsov.

Per l'omicidio di Nemtsov non è stato ancora individuato il mandante, ma sono stati condannati alcuni ceceni, considerati gli esecutori materiali del delitto. Alcuni analisti ritengono che dietro vi sia lo zampino del leader ceceno filo-Putin, Ramzan Kadyrov.

