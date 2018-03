Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 febbraio 2018 12.50 25 febbraio 2018 - 12:50

Migliaia di persone si sono radunate nel centro di Mosca, in Strastnoj Boulevard, per un corteo in memoria di Boris Nemtsov, l'oppositore ucciso tre anni fa, nel febbraio 2015, a due passi dal Cremlino.

Tante le bandiere russe e grande la presenza delle forze di opposizione. "Russia senza Putin" è lo slogan più urlato dai manifestanti.

