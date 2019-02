Nel marzo del 2018 un incendio in un centro commerciale di Kemerovo uccise 64 persone.

Almeno otto persone, tra cui tre bambini, sono morte in un incendio in un'abitazione di legno a Mariinsk, nella regione di Kemerovo, in Siberia. Lo riferiscono i media russi citando la Protezione civile. Le autorità russe hanno aperto un'inchiesta sulla tragedia.

Un anno fa, nel marzo del 2018, un incendio in un centro commerciale di Kemerovo uccise 64 persone.

Neuer Inhalt Horizontal Line