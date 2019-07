KEYSTONE/EPA BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Un caccia russo Su-27 si è alzato in volo per intercettare un aereo da ricognizione statunitense Poseidon Boeing P-8 mentre era in avvicinamento al confine russo sul Mar Nero. Lo ha detto il ministero della Difesa.

"Un jet da combattimento Su-27 dell'Aeronautica militare in servizio nel Distretto Militare Meridionale è stato inviato per intercettare l'obiettivo", ha affermato il ministero. L'equipaggio del jet da combattimento russo "si è avvicinato al bersaglio a distanza di sicurezza, identificandolo come un aereo da ricognizione statunitense P-8A Poseidon, che ha immediatamente cambiato direzione di volo e si è allontanato dal confine russo", ha affermato il ministero. Lo riporta la Tass.

