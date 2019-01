Le forze aeree russe in volo sopra la regione di Kubinka (foto d'archivio).

Un aereo da caccia russo Sukhoi Su-27 è decollato per intercettare un velivolo da ricognizione Usa Poseidon P-8A sul Mar Baltico. Lo ha detto il ministero della Difesa russo.

"I sistemi di monitoraggio dello spazio aereo russo hanno rilevato un obiettivo aereo che si avvicinava ai confini russi sulle acque neutrali del Mar Baltico", ha affermato il ministero. "Un Su-27 delle forze di difesa aerea in servizio è stato inviato per intercettare il bersaglio. I piloti si sono avvicinati all'aereo a una distanza di sicurezza e lo hanno identificato". Dopo che l'aereo straniero si è allontanato dai confini della Russia, il velivolo è tornato in sicurezza alla base, ha detto il ministero.

Giovedì scorso il ministero della Difesa aveva riferito che un velivolo da ricognizione Gulfstream dell'aviazione svedese era stato intercettato vicino al confine russo nel Baltico. Lo riporta Interfax.

