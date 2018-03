Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 marzo 2018 18.16 18 marzo 2018 - 18:16

I russi residenti all'estero hanno risposto al richiamo della madrepatria e si sono recati in massa ai seggi allestiti presso le missioni diplomatiche russe. In molti paesi si sono registrate lunghe file ai seggi.

Le file si sono verificate un po' dappertutto e non solo in paesi che ospitano per ragioni storiche - come l'area baltica - un gran numero di russi.

I media russi hanno mostrato immagini di connazionali in attesa di votare a Barcellona, a Parigi, a Londra e a Praga. Il ministero degli Esteri ha inviato all'estero 160 diplomatici per assistere ambasciate e consolati nelle operazioni di voto.

Neuer Inhalt Horizontal Line