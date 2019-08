Il regista ucraino Oleg Sentsov è stato trasferito da un carcere nella remota regione russa di Yamal-Nenets, nell'Artide, al centro detentivo Butyrskaya di Mosca: lo rivelano alcune fonti citate dalle agenzie russe Tass e Interfax.

Il trasferimento avviene nel mezzo delle trattative tra Russia e Ucraina per un possibile scambio di prigionieri e potrebbe rappresentare un primo passo verso la liberazione del regista.

Ieri un tribunale ucraino ha ordinato la scarcerazione dietro cauzione del capo dell'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti in Ucraina, Kirill Vyshinsky, accusato di "alto tradimento" da Kiev.

Sentsov è stato condannato a 20 anni di reclusione in Russia per aver tentato di "organizzare atti terroristici" in Crimea, la penisola in cui è nato e di cui non accetta l'annessione da parte di Mosca. Lui però si è sempre detto innocente e numerosi osservatori ritengono che dietro la condanna vi siano motivi politici.

Sentsov ha digiunato in segno di protesta per quasi cinque mesi, da metà maggio fino a inizio ottobre 2018, chiedendo la sua scarcerazione e quella di altri 64 ucraini che ritiene "prigionieri politici".

