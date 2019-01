Solo un pilota del Su-34 precipitato nel mar del Giappone è stato tratto in salvo finora. Lo ha detto il ministero della Difesa russo correggendo così le informazioni diffuse in mattinata.

"Le precedenti informazioni sul salvataggio dell'altro pilota non sono state confermate, purtroppo", ha detto il ministero.

Secondo il ministero della Difesa, "il navigatore del Su-34 è stato evacuato nella città di Khabarovsk da un aereo An-26 con moduli medici speciali". "Le sue condizioni di salute sono soddisfacenti, non c'è nessuna minaccia per la sua vita", ha aggiunto il ministero, notando che il segnale di un salvagente è stato registrato nell'area in cui i piloti si sono lanciati dal velivolo. Lo riporta la Tass.

