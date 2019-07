L'oppositore russo Alexiei Navalny è stato condannato a 30 giorni di reclusione da un tribunale di Mosca. La sentenza è stata emessa ieri in tarda serata.

Navalny, arrestato ieri mattina non appena uscito di casa, viene condannato per aver incitato a protestare sabato prossimo contro l'esclusione di numerosi dissidenti dalle elezioni comunali di Mosca in programma a settembre.

"Trenta giorni di detenzione per Alexiei Navalny", ha annunciato su Twitter la portavoce dell'oppositore, Kira Yarmish.

Neuer Inhalt Horizontal Line