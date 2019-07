Il leader dell'opposizione in Russia, Alexei Navalny, è stato trasferito dal luogo di detenzione in cui si trovava in un ospedale per un attacco di allergia. Lo riferisce la sua portavoce, Kira Yarmysh.

Secondo quanto si apprende, Navalny, che non ha mai sofferto di allergia in precedenza, è giunto in ospedale con il viso gonfio ed eruzione cutanee rosse sulla pelle.

L'oppositore è stato condannato mercoledì scorso a 30 giorni di reclusione per aver organizzato la manifestazione di protesta di ieri a Mosca durante la quale sono state fermate 1'400 persone, il numero più alto di arresti a una manifestazione nella capitale russa.

