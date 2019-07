L'oppositore russo Aleksey Navalny in un ospedale di Mosca

I test chimici e tossicologici non hanno riportato tracce di "sostanze che provocano avvelenamento" nel materiale biologico raccolto dall'oppositore Aleksey Navalny: lo ha annunciato il direttore sanitario dell'Istituto medico Sklifosovsky di Mosca, Aleksey Tokarev.

Domenica mattina Navalny è stato trasportato d'urgenza dal carcere in ospedale con il viso gonfio ed eruzioni cutanee sulla parte superiore del corpo per quella che è stata definita una reazione allergica. Anastasia Vasilieva, medico di fiducia del dissidente, sospetta però che Navalny sia stato avvelenato con una sostanza chimica mentre era rinchiuso in carcere.

