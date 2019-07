Permettere a coppie dello stesso sesso di adottare dei bambini "porterà semplicemente all'estinzione dell'umanità": la dichiarazione arriva dalla presidente del Senato russo Valentina Matvienko.

Intervenendo a un forum sulla gioventù sponsorizzato dal governo russo, Matvienko ha affermato che "ci sono degli ingredienti di base per la felicità" e che essi sono "la famiglia, i bambini e i genitori. Noi - ha concluso - notiamo come queste istituzioni vengano corrose".

In Russia vige una controversa "legge anti-gay" che punisce la promozione tra i minori delle "relazioni non tradizionali" impedendo di fatto ogni manifestazione pubblica in difesa dei diritti degli omosessuali. Questa norma è stata bocciata dalla Corte europea dei diritti umani come discriminatoria.

