L'agenzia russa per le telecomunicazioni ha avviato una procedura amministrativa contro Facebook e Twitter per mancato rispetto della legge sul trattamento dei dati personali.

L'agenzia statale russa per il controllo delle telecomunicazioni, Roskomnadzor, ha annunciato l'apertura di una procedura amministrativa contro Facebook e Twitter per mancato rispetto della legge sul trattamento dei dati personali. Lo riporta l'agenzia Interfax.

La legge russa impone di archiviare i dati degli utenti russi in server fisicamente ubicati in Russia. Secondo Roskomnadzor, Facebook e Twitter non hanno spiegato quando e come intendano eseguire quanto richiesto dalla legge.

Stando ai rappresentanti di Roskomnadzor, Twitter e Facebook hanno inviato "risposte formali" alle richieste delle autorità russe senza "informazioni concrete sull'esecuzione reale di quanto previsto dalla legislazione al momento corrente né sui termini dell'esecuzione di queste norme in futuro".

