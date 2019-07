Sono oltre 1000 le persone fermate oggi nel centro di Mosca nel corso delle manifestazioni contro l'esclusione di numerosi oppositori dalle elezioni comunali. Lo annuncia la polizia citata dall'agenzia di stampa non governativa russa Interfax.

La gente protesta contro l'esclusione di numerosi oppositori dalle elezioni comunali in programma l'8 settembre.

La decisione di escludere i candidati per firme presumibilmente insufficienti nelle petizioni ha scatenato diversi giorni di manifestazioni a Mosca a luglio. Ad organizzare la protesta di oggi è stato l'oppositore del Cremlino Alexiei Navalny, il quale sostiene che continuerà a convocare i raduni fino a quando ai dissidenti non sarà permesso di presentarsi alle comunali. Mercoledì scorso, Navalny è stato condannato a 30 giorni di carcere proprio per aver organizzato la protesta di oggi.

