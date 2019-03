Il presidente russo, Vladimir Putin, ha formato nuove "leggi-bavaglio" per il web

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato le controverse leggi contro le fake news e contro l''oltraggio online a simboli e autorità statali', approvate recentemente dalla Duma - la camera bassa del parlamento russo - e dal Senato. Lo riportano i media russi.

Nei giorni scorsi, il Consiglio presidenziale per i diritti umani aveva chiesto a Putin di respingere i progetti di legge affinché fossero sottoposti a una "ulteriore revisione".

Le nuove norme prevedono multe salate e il blocco del sito internet se il contenuto incriminato non viene rimosso entro 24 ore. Per quanto riguarda la mancanza di rispetto nei confronti di simboli e organi statali, in caso di recidiva si rischiano fino a 15 giorni dietro le sbarre.

Molti osservatori ritengono che si tratti di nuovi strumenti per il Cremlino per il controllo di internet e la censura online.

