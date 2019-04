Il parlamento russo ha approvato un progetto di legge per dare alle autorità il controllo sulle connessioni alla rete internet mondiale e quindi la possibilità di isolarsi dal resto del mondo in caso di necessità.

La Duma ha approvato in seconda lettura (ne servono tre) un progetto di legge per dare alle autorità russe il controllo sulle connessioni alla rete internet mondiale e quindi poter isolare il web russo dal resto del mondo in caso di necessità.

Secondo le autorità di Mosca si tratta di uno strumento di difesa in caso di attacchi cibernetici, per esempio da parte americana. Diversi osservatori ritengono però la bozza di legge un ennesimo giro di vite del Cremlino sul web.

Il provvedimento permetterebbe infatti allo Stato un maggiore controllo sul flusso di informazioni online e permetterebbe di applicare con efficacia i blocchi sulle applicazioni di messaggistica, come Telegram, ufficialmente vietato in Russia.

Hanno votato a favore 322 deputati e contro 15. La terza lettura è in programma il 16 aprile. Poi il documento passerà al Senato e quindi all'eventuale firma del presidente Vladimir Putin. Se approvato, il provvedimento dovrebbe diventare operativo il primo novembre.

