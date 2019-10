Non poveri e nemmeno ricchi: non ce ne sono tanti in Russia. Nella foto: settembre a Vladivostok.

Solo 10,3 milioni di persone in Russia (su una popolazione totale di circa 144 milioni) possono essere pienamente considerate come membri della classe media.

Lo riporta una ricerca della Higher School of Economics (HSE) di Mosca, ripresa da molti media locali tra cui RBK. I salari reali, infatti, sono in calo da cinque anni consecutivi, alimentati dalle sanzioni occidentali e dai bassi prezzi del petrolio. Stando all'analisi, solo il 7% della popolazione russa soddisfa tutti e 16 i parametri che definiscono la classe media a pieno titolo - ovvero la proprietà di una casa di campagna, buoni risparmi e un'occupazione in una posizione di livello manageriale, oltre a uno stipendio sopra la media e all'autoidentificazione con la classe media.

L'HSE considera il 30,7% della popolazione russa "ai limiti" di questo gruppo, per un totale del 38,2% della classe media in termini più ampi. Questo 7% - lo zoccolo duro della classe media - guadagna in media 47'000 rubli al mese (circa 720 franchi) e oltre la metà di loro vive in grandi città.

