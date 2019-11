I resti del generale Charles Etienne Gudin, amico personale di Napoleone, sono stati ritrovati e identificati con certezza, col test del DNA, a Smolensk da un team franco-russo che opera sotto l'egida del gruppo di dialogo Trianon.

Gudin fu colpito da una palla di cannone durante la battaglia di Valutino nel corso della campagna del 1812 e perse entrambe le gambe. Fu evacuato a Smolensk, dove morì poco dopo. La sua tomba era considerata perduta.

"I nostri archeologi e i colleghi francesi hanno fatto un buon lavoro", ha commentato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, sottolineando che Putin è "al corrente della scoperta" e che la Russia, se la Francia lo richiede, è disposta a fornire "l'assistenza necessaria" per rimpatriare in Francia i resti del generale. In quel caso, ha detto alla Tass il presidente della Fondazione russo-francese per le iniziative storiche, Pierre Malinovsky, le spoglie di Gudin potrebbero essere tumulate all'Hotel des Invalides o di fronte al palazzo dell'Eliseo a Parigi.

Il gruppo di dialogo Trianon è stato fondato su iniziativa di Vladimir Putin ed Emmanuel Macron.

