Questo contenuto è stato pubblicato il 17 giugno 2018 21.22 17 giugno 2018 - 21:22

Nominare l'oppositore Alexiei Navalny sulla tv di Stato russa è vietato. Il Cremlino non dà copertura mediatica ai dissidenti, e lo stesso Vladimir Putin quando deve parlare del suo avversario non ne pronuncia mai il nome. Ma oggi è avvenuto l'inimmaginabile.

E proprio durante la diretta della partita dei Mondiali tra Germania e Messico seguita da milioni di telespettatori. Con la nazionale allenata da Low sotto di un gol, il commentatore ha affermato: "Ora i tedeschi saranno costretti a un 'Navalny-futbòl'", che tradotto in italiano significa che dovranno tentare il tutto per tutto in campo.

A questo punto è intervenuto l'ex ct della nazionale russa, Leonid Slutsky: "Navalny? Ma perché, Navalny gioca a calcio? Sarebbe curioso vederlo". Il commentatore è rimasto di sasso e c'è stato un imbarazzante attimo di silenzio. Poi la telecronaca è proseguita.

