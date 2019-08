L'oppositore russo Ilya Yashin è stato nuovamente arrestato ieri non appena è uscito dal carcere in cui ha scontato due condanne a dieci giorni per le proteste antigovernative delle scorse settimane.

Il dissidente ha pubblicato su Twitter un video del nuovo arresto in cui un agente gli notifica che è accusato di aver incitato a partecipare ad altre manifestazioni non autorizzate.

Da oltre un mese migliaia di persone protestano a Mosca contro l'esclusione di numerosi dissidenti dalle elezioni dell'8 settembre per rinnovare il Consiglio comunale della capitale russa.

Yashin è uno degli oppositori che si sono visti respingere la richiesta di candidatura. Le proteste non autorizzate sono state represse dalla polizia a colpi di manganello e con ondate di arresti.

Sabato 10 agosto a una manifestazione permessa dal governo hanno partecipato circa 60.000 persone. Yashin era già stato arrestato il 29 luglio e di nuovo l'8 agosto, cioè subito dopo la prima scarcerazione. Ieri la scena si è ripetuta.

