Roger Stone, ex consigliere elettorale informale di Donald Trump, è stato arrestato per l'accusa, tra l'altro, di subornazione di testimone e false dichiarazioni.

Roger Stone, ex consigliere elettorale informale di Donald Trump, è stato arrestato in Florida per l'accusa, tra l'altro, di subornazione di testimone, ostruzione e false dichiarazioni. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller.

Stone, che si è sempre dichiarato innocente, dovrà presentarsi oggi in tribunale.

Dalle carte del procuratore speciale risulta che alcuni responsabili della campagna di Donald Trump prima delle elezioni del 2016 ordinarono a Roger Stone di ottenere le email rubate da Wikileaks che potessero danneggiare gli oppositori del tycoon durante la campagna elettorale.

Commentando l'arresto dello storico consigliere di Trump, la portavoce della Casa Bianca ha detto alla CNN che "questa storia non ha nulla a che vedere col presidente, il presidente non ha fatto nulla di sbagliato".

