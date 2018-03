Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 febbraio 2018 21.39 15 febbraio 2018 - 21:39

Steve Bannon, l'ex controverso stratega della Casa Bianca, ha incontrato il procuratore speciale per il Russiagate Robert Mueller. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali Bannon ha visto Mueller in due giorni diversi nel corso dell'ultima settimana.

Bannon ha trascorso circa 20 ore con Mueller e la squadra di investigatori che si sta occupando del Russiagate.

Bannon e' tornato oggi anche a Capitol Hill dopo un tira e molla di quattro settimane: l'ex stratega ha incontrato la commissione di intelligence della Camera, ma il colloquio si e' interrotto quando Bannon ha rifiutato di rispondere ad alcune domande ritenute chiave nelle indagini sulle interferenze russe sulle elezioni del 2016. Bannon ha infatti risposto solo alle domande che erano state concordate dalla Casa Bianca con il legale della commissione. Un atteggiamento che ha irritato i democratici della commissione, secondo i quali la mancanza di collaborazione di Bannon potrebbe tradursi nell'avvio della procedura per ritenerlo responsabile di oltraggio al Congresso.

Bannon e' ritenuto una delle figure chiave nelle indagini sul Russiagate visto che e' stato il braccio destro di Donald Trump per lungo tempo. L'ex stratega ha lasciato la Casa Bianca in agosto ed e' tornato al sito di destra Breibart. La sua permanenza e' durata pero' poco: e' stato infatti allontanato per aver criticato Trump e la sua famiglia secondo le ricostruzioni del libro shock 'Fire and Fury'.

