Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 luglio 2018 8.10 14 luglio 2018 - 08:10

La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha affermato che il summit fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin non verrà cancellato.

Lo riferisce la Cnn, dopo che alcuni democratici - fra cui i leader della minoranza a Senato e Camera, Chuck Schumer e Nancy Pelosi -, in seguito all'incriminazione di 12 russi nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate, hanno esortato il presidente a non tenere il faccia a faccia fino a quando Mosca non garantirà che non interferirà più nelle elezioni americane.

Ad esporsi anche il senatore repubblicano John McCain, il quale ritiene che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump debba affrontare il presidente russo Vladimir Putin circa le accuse di interferenze da parte di Mosca, durante il faccia a faccia fra i due ad Helsinki lunedì.

Se Trump non è pronto a farlo, il summit non dovrebbe avere luogo, ha sottolineato McCain in una nota, diffusa nella notte, poche ore dopo l'annuncio dell'incriminazione dei 12 militari russi.

Neuer Inhalt Horizontal Line