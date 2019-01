Russiagate: esteso termine grand jury che lavora con Mueller

Il grand jury federale che lavora per il Russiagate è stato prorogato. Di solito le proroghe non durano più di sei mesi.

Il grand jury federale che lavora con il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, è stato prorogato anche se non è chiaro per quanto tempo. Lo riporta il Washington Post.

Il termine di scadenza del grand jury era sabato 5 gennaio, quando avrebbe dovuto completare il suo lavoro dopo 18 mesi di incarico.

La legge federale per i casi penali prevede che il grand jury possa lavorare per più di 18 mesi solo se un giudice ritiene l'estensione del suo mandato nell'interesse pubblico. Di solito le proroghe non durano più di sei mesi.

