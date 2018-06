Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2018 18.41 15 giugno 2018 - 18:41

Un giudice federale ha disposto il carcere per Paul Manafort, ex manager della campagna elettorale di Donald Trump accusato fra l'altro di ostruzione alla giustizia, in attesa dell'inizio del processo e revocando così gli arresti domiciliari.

La decisione della giudice Amy Berman Jackson giunge dopo le recenti accuse verso Manafort di aver tentato di inquinare le prove contattando testimoni.

Si tratta della prima figura di spicco nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate per cui viene ordinato il carcere. Sono due i processi contro Manafort che cominceranno a breve, uno in Virginia che inizierà a luglio e uno a Washington con inizio previsto per settembre.

