Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 maggio 2018 7.04 31 maggio 2018 - 07:04

Rudy Giuliani nelle scorse settimane è entrato a far parte della squadra di avvocati del presidente americano Donald Trump

L'ex sindaco di New York e attuale avvocato del presidente Usa Donald Trump, Rudy Giuliani, ha detto di aver più volte sconsigliato Trump dal licenziare il ministro della Giustizia Jeff Sessions.

Questo nonostante la frustrazione per la decisione di Sessions di ricusarsi dall'inchiesta sul Russiagate.

Parlando con la Associated Press, Giuliani ha riferito che Trump gli ha chiesto più volte consiglio in proposito, anche prima che entrasse a far parte della squadra dei suoi avvocati.

Giuliani ha quindi sottolineato che a suo avviso Trump non licenzierà Sessions. Nelle scorse ore in un tweet il presidente degli Stati Uniti si è rammaricato di non aver scelto un'altra persona a capo del dipartimento di Giustizia.

Giuliani attualmente sta tenendo 'esercitazioni' insieme a Trump con domande e risposte per prepararlo per un eventuale interrogatorio con il procuratore sociale Robert Mueller che guida l'inchiesta sul Russiagate. Lo riferisce la Nbc. Le "prove" vengono tenute sia di persona sia via telefono e hanno lo scopo di "istruirlo" su cosa possa dire.

Neuer Inhalt Horizontal Line