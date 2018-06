Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 giugno 2018

Rudy Giuliani, l'avvocato di punta di Donald Trump nel Russiagate, ha evocato per la prima volta la grazia presidenziale per alcune persone coinvolte nelle indagini.

"Quando l'intera vicenda sarà finita, le cose potrebbero essere ripulite con qualche grazia presidenziale", ha detto il legale, poche ore dopo che l'ex capo della campagna elettorale di Trump, Paul Manafort, si è visto sostituire gli arresti domiciliari col carcere per aver tentato di manipolare alcune testimoni.

Giuliani ha sostenuto di non vedere alcuna prova che giustifichi l'arresto di Manafort. "Non capisco la giustificazione per metterlo in galera, si mette in galera qualcuno che sta tentando di uccidere testimoni, non solo per il fatto di parlare con loro". "Questo tipo di indagine non dovrebbe proseguire, è tempo per la giustizia di indagare gli investigatori", ha aggiunto.

