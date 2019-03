Donald Trump ancora in silenzio: sono più di 24 ore che il presidente americano non twitta. Un "record" che coincide con la consegna del rapporto del procuratore speciale Robert Mueller sulle interferenze russe sulle elezioni.

Trump e' a Mar-a-Lago con i suoi legali. La Casa Bianca ha ribadito di non aver avuto accesso al rapporto di Mueller e di non essere stata informata al riguardo.

Secondo Steve Bannon, l'ex controverso stratega della Casa Bianca, Trump userà il rapporto del procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, come ''arma per bastonare i democratici.

Intanto la speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha chiesto ai democratici di inviare un messaggio chiaro al Dipartimento di Giustizia: il rapporto r deve essere reso pubblico.

A suo avviso "le conclusioni principali del rapporto", che il ministro della Giustizia William Barr riporterà al Congresso, "non sono sufficienti". Il rapporto completo deve essere pubblicato, così come tutta la documentazione allegata.

Un obiettivo che i democratici sono disposti a perseguire costi quel che costi a suon di mandati per la consegna di documenti o obbligando Mueller, Barr o il vice ministro Rod Rosenstein a testimoniare.

