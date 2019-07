L'ex procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller, ha chiesto all'ultimo momento che mercoledì, davanti alla commissione giustizia della Camera, venga come testimone anche il suo ex braccio destro, Aaron Zebley.

Lo scrive il New York Times. Per ora i dem, che controllano la Camera, non hanno preso alcuna decisione, mentre i repubblicani si sono già dichiarati contrari. Non è chiaro se Mueller abbia fatto una analoga richiesta anche alla commissione intelligence della Camera.

Se Zebley fosse ammesso come testimone, probabilmente aiuterebbe Mueller a togliersi un po' di pressione ma sconvolgerebbe i meticolosi piani delle parti su come usare il loro scarso tempo con l'ex procuratore speciale.

Zebley ha lavorato per anni a stretto contatto con Mueller. E non solo nei 22 mesi di indagini sul Russiagate, dove ha coordinato il team di investigatori: è stato il suo capo di gabinetto quando era capo dell'Fbi e poi lo ha seguito in uno studio legale privato.

Le due commissioni della Camera intendevano parlare con lui e con un altro membro del team di Mueller, James L. Quarles III, in una sessione privata dopo l'udienza di domani ma gli incontri sono stati cancellati dopo le obiezioni del ministero della giustizia.

