Il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller, ha scritto una lettera al ministro della Giustizia americano William Barr, in cui contesta le conclusioni che il ministro fece sul rapporto finale delle indagini, prima che questi venisse pubblicato.

Lo riporta il New York Times, spiegando come Mueller abbia in particolare contestato a Barr la versione secondo cui il rapporto di fatto assolve il presidente Donald Trump anche dal possibile reato di ostruzione della giustizia.

