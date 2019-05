Il procuratore speciale Robert Mueller ha ribadito l'estensione degli sforzi russi per interferire nelle elezioni Usa e che Donald Trump non è stato scagionato dall'ostruzione della giustizia. Lo ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi.

"Il presidente non è al di sopra della legge", ha sottolineato Pelosi, annunciando che "il Congresso continuerà ad indagare e a legiferare per proteggere le nostre elezioni".

Dopo aver ringraziato Mueller e il suo team per aver "fornito una documentazione per future azioni sia in Congresso che nelle corti sul coinvolgimento dell'amministrazione Trump nelle interferenze russe e nell'ostruzione delle indagini", Pelosi sottolinea che Mueller "ha chiarito che non ha scagionato il presidente quando ha dichiarato 'se fossimo stati convinti che il presidente chiaramente non avesse commesso un crimine lo avremmo detto'".

"Ha dichiarato che la decisione di non incriminarlo deriva direttamente dalle linee guida del dipartimento di giustizia secondo cui un presidente in carica non può essere imputato". Ma per Pelosi "nessuno è al di sopra della legge, neppure il presidente", ha proseguito.

Il rapporto di Mueller "ha rivelato che la campagna del presidente ben accolse l'interferenza russa nelle elezioni e ha elencato undici istanze di ostruzione delle indagini da parte del presidente", ha aggiunto, ammonendo che "il Congresso ha la sacra responsabilità istituzionale di indagare e chiedere conto al presidente del suo abuso di potere".

