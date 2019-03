"Un grande giorno per l'America, per il presidente e la sua amministrazione". Lo afferma il vice presidente americano Mike Pence commentando le conclusioni del rapporto del procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller.

"Possiamo solo sperare che i democratici, che hanno trascorso così tanto tempo ad accusare" il presidente, "si uniscano ora a noi per spingere un'agenda che renderà il paese più ricco e più prospero per tutti gli americani".

Per la speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer "la lettera del ministro della Giustizia William Barr solleva molte domande. Barr non è un osservatore neutrale del rapporto di Mueller". I due esponenti democratici hanno chiesto che l'intero rapporto del procuratore speciale venga consegnato al Congresso.

Il Dipartimento di Giustizia intanto è già al lavoro per determinare quali parti del rapporto del procuratore speciale possono essere trasmesse in Congresso e rese pubbliche.

Neuer Inhalt Horizontal Line