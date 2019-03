L'Fbi e le autorità federali americane cominciarono a indagare sugli account email di Michael Cohen, l'ex avvocato personale di Donald Trump, nel luglio del 2017, solo mesi dopo l'insediamento del tycoon alla Casa Bianca.

È quanto emerge dalle carte sequestrate nelle residenze di Cohen e oggi rese pubbliche.

Le email al vaglio degli investigatori partono dal gennaio 2016 e sono state richieste da Robert Mueller, il procuratore speciale che indaga sul Russiagate. Si tratta di centinaia di pagine, pubblicate dopo la richiesta del New York Times e di altri media, nonostante la perplessità degli investigatori che temono per ripercussioni sulle indagini ancora in corso.

Neuer Inhalt Horizontal Line