"La montagna ha partorito un topolino": così il presidente russo Vladimir Putin ha commentato i risultati dell'indagine del procuratore speciale per il Russiagate Robert Mueller.

Questa scagiona il presidente americano Donald Trump dall'accusa di aver cospirato con la Russia nelle elezioni del 2016.

Putin ha definito l'accusa rivolta a Trump "qualcosa di completamente insensato, che aveva come obiettivo principalmente il pubblico interno" americano "ed è stato usato nella lotta politica interna statunitense".

"Ecco perché - ha dichiarato Putin intervenendo a un forum sull'Artide a San Pietroburgo - per noi era chiaro in anticipo che i lavori della commissione si sarebbero conclusi così, come si suol dire: la montagna ha partorito un topolino".

Neuer Inhalt Horizontal Line