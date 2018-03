Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 marzo 2018 9.15 10 marzo 2018 - 09:15

Il presidente russo Vladimir Putin respinge ancora una volta le accuse di interferenza del Cremlino nelle elezioni Usa del 2016 vinte da Donald Trump.

In un'intervista alla tv americana Nbc, a una domanda sull'incriminazione di 13 cittadini russi per il cosiddetto Russiagate, Putin ha risposto: "E quindi cosa se sono russi? Ci sono 146 milioni di russi. Quindi? Non mi interessa. Non potrebbe interessarmi di meno. Non rappresentano gli interessi dello Stato".

"In Russia - ha proseguito Putin - non possiamo perseguire nessuno che non abbia violato la legge russa. Almeno inviateci un pezzo di carta. Dateci dei documenti. Inviateci una richiesta ufficiale e gli daremo un'occhiata".

