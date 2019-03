La Camera americana approva una risoluzione per chiedere che il rapporto del procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate sia reso pubblico.

La risoluzione è stata approvata con 420 voti a favore e 0 contrari, con quattro repubblicani che si sono limitati a dichiararsi presenti.

Anche se la risoluzione non è vincolante e non costringe il Dipartimento della Giustizia ad agire, il voto della Camera punta ad alzare la pressione sul ministro della Giustizia William Barr, chiamato a decidere se rendere pubblico o meno il rapporto, in vista della conclusione delle indagini.

