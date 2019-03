"Siamo molti contenti" che sia finita: è stata una nube sulla presidenza. Lo afferma il presidente americano Donald Trump, in un'intervista a Fox, a proposito delle indagini sul Russiagate.

Trump invita a guardare da chi e come l'inchiesta è stata avviata, puntando il dito contro i democratici. ''Non è mai capitato a nessun presidente, e' una vergogna e un imbarazzo per il paese'', aggiunge Trump attaccando l'ex capo dell'Fbi James Comey, responsabile di aver avviato l'indagine pur sapendo che non c'era reato.

''E' stato un tentativo illegale di colpo al governo. Non dobbiamo consentire che questo capiti a nessun altro presidente'', afferma Trump sottolineando di essere stato preoccupato dalla squadra con cui ha lavoratore il procuratore speciale Robert Mueller. ''Ma il risultato e' nessuna collusione e nessuna ostruzione''.

Trump quindi ricorda l'incontro in aeroporto durante la campagna elettorale fra l'allora ministro della Giustizia, Loretta Lynch, e Bill Clinton, l'ex presidente e marito della candidata Hillary Clinton. ''Molte cose sono successo dopo il loro incontro di 40 minuti'', dice Trump citando fra l'altro il fatto che la Clinton sia stata scagionata nell'emailgate.

