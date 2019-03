I media "sono i nemici della gente e sono il vero partito di opposizione". Lo twitta il presidente americano Donald Trump.

I media sono criticati "per essere corrotti e falsi. Per due anni hanno spinto" l'ipotesi della "collusione con la Russia quando sapevano che non c'era collusione", afferma Trump riferendosi al rapporto di Robert Mueller sul Russiagate.

